Koronavirüs sebebiyle kapalı olan nikâh sarayları 15 Haziran'dan itibaren açılıyor. Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak. Çiftler evlilik için şimdiden hazırlıklara başlarken, düğünlerin ekonomiye 150 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor.



500 BİN KİŞİYE İŞ

Düğün salonları başta olmak üzere mücbir sebeple kapalı olan iş yerlerinin normalleşme sürecinde 1 Temmuz 2020 tarihinde açılması ile 415 meslek dalında 2 milyonu aşkın esnafın rahat nefes alacağını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Düğün salonları, gösteri merkezleri, tiyatro ve sinema salonları gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak hizmet veren iş yerleri üç aydır faaliyetlerine ara verdi. Bu sektörlerde çalışanlar alınan kararla evlerine ekmek götürecek. 415 meslek kolu için can suyu niteliğinde olan düğünlerin başlamasıyla organizasyoncudan fotoğrafçıya garsondan ses sanatçısına kadar yaklaşık 500 bin kişi istihdama geri dönerek istihdama katkı sağlanacak. Düğün sektöründe çalışan çok sayıda kişinin evine ekmek götürmesi sağlanırken düğün alışverişleri piyasaya can suyu olacak” diye konuştu.



600 BİN DÜĞÜN

Her yıl ortalama 600 bin çiftin dünyaevine girdiğini hatırlatan Palandöken “Düğün sektörü yaklaşık 150 milyar TL’lik büyüklüğe sahip. Her yıl ortalama 600 bin çiftin evlendiği göz önüne alınırsa düğünler ülke ekonomisi için çok önemli. Evlenmeyi bekleyen çiftlerin ve sektörde çalışan vatandaşların mağdur olmaması için düğünlerin başlama takviminin açıklanması hem esnafımızı hem de düğün yapacak gençleri rahatlattı. Çünkü bir düğünün en iyi şekilde yapılabilmesi için davetiyelerin basılması, misafirlere ulaştırılması ve organizasyonun tamamlanabilmesi için gençlerimiz ve işletmeler en az 1 aylık bir zamana ihtiyaçları var” diye konuştu.



Düğün için gün alıyorlar

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, düğünlerin yeniden yapılmasının sektöre hareketlilik getireceği belirterek "Alınan karar, ülkemizin ekonomisine yarayacak. Düğünlerin yeniden başlamasıyla beraber başta Kapalıçarşı olmak üzere beyaz eşyacıdan fotoğrafçıya kadar bir hareketlendirme getirecek. Yeni dönemde düğünler için önlemlerimiz de olacak. Bununla beraber devletimizin de alacağı bazı tedbirler olacaktır. Biz bunların hepsine düğün salonları olarak uyacağız. Şimdiden kapıdan girişte ateş ölçerlerin kullanılması, düğünden önce organizasyon yapılan yerlerin dezenfekte edilmesi, masaların sosyal mesafeye uyacak şekilde hazırlanması, maske takılması ve takıların artık yakaya değil sandıklara atılması için salonları yeni döneme hazırlayacağız" dedi. Sönmez, İstanbul'da 1.150 düğün salonu bulunduğunu dile getirerek "Evlenecek çiftler kararın ardından hemen salonları arayarak düğün için gün almaya başladı. İnsanlar uzun zamandır tarihlerini boşa almış bekliyorlardı" ifadelerini kullandı.