Bakan Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.
Bakan Albayrak: TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik
11.06.2020 - 15:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak, "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,TANAP,
710327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/710327.aspx
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