Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar, destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiğini ileri sürerek tüketiciden, telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları, anında dolandırıcılar tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor. Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli; kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka sebeple yapılan hiçbir aramada bilgilerini vermemeli" uyarısında bulundu.

İkinci el oto piyasasının canlanmasıyla sahte ilanların da hortladığını vurgulayan Koçal, şunları söyledi: Tüketici, internette gördüğü araç için pazarlık yapıyor. Karşısında ise dolandırıcı var. 'Ben PTT Bank ile çalışıyorum, siz parayı kendi hesabınıza yatırın, cüzdanınızın ekran görüntüsü bana atın, arabayı size göndereyim. Beğenirseniz, havalenizi yaparsınız' diyor. Cüzdanda ad, soyad, hesap numarası var. Ekran görüntüsünü alan dolandırıcı, vatandaşın kimlik bilgilerine de ulaşarak yedek SIM kart üzerinden e-Devlet şifresi alıyor. Ve banka hesabı boşaltılıyor. Yaklaşık 100 kişinin bu yolla dolandırıldığı, şebekenin ortalama 10 milyon lira civarında vurgun yaptığı düşünülmektedir.