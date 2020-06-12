Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda altı defa gerçekleştirdiği TOBB Nefes Kredisi, 27 Nisan tarihinde tekrar başlatılmıştı. Paketle 2020 yılı tamamen ödemesiz olarak belirlenirken ödemeler yüzde 7,5 faiz ile, 2021’de ve 12 taksitle yapılacak. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecek. Kredi Garanti Fonu (KGF), Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da, azami 100 bin lira kredi kullanabiliyor. Protokol imzalayan bankalar, KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında, işletmelerden herhangi bir masraf talep etmeyecek. Odalara kayıtlı, gerekli şartları sağlayan işletmeler; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'tan kredi kullanabilecek. Söz konusu kredi ile 6,25 milyar TL’lik bir hacme ulaşılması hedefleniyor.

BÜYÜMEDE G20 LİDERİ TÜRKİYE

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Covid-19 salgınına rağmen bu senenin ilk çeyreğinde G20 ülkeleri içinde sadece Türkiye ve Hindistan'ın büyüdüğünü duyurdu. Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 4,4 ile en fazla ekonomik büyüme elde eden ülke oldu.