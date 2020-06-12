Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık yüzde 30 düşürülecek. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1.000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya düşecek. Böylece, tavan ücretin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

ÜÇ ÜLKEYE UÇUŞ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürecin seyrine göre tavan-taban fiyat uygulamasına son verilebileceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, dün itibarıyla Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye uçuşların başladığını da ifade etti.