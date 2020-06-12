Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türkiye Covid-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde hızlı tedbir aldı, uyguladı ve 1 Haziran itibarıyla da 'yeni normal' adı verilen dönemi başlattı. Alınan tedbirler arasında en önemlilerinden biri de, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden olan turizm oldu. Sektörde hijyen, sosyal mesafe tedbirleri ve sertifikasyon süreci ile artan güven, Türkiye'ye gelmeyi düşünen ülke vatandaşlarının güvenini de artırdı. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden olan Almanya ve Rusya'daki seyahat acenteleriyle diyalog hâlinde olduklarını, gerek sağlık gerek turizm tesislerindeki tedbirlerin bütün dünyada takdirle karşılandığını belirterek "Yakın zamanda bu iki büyük pazardan da hareketin başlamasını bekliyoruz. Görüştüğümüz seyahat acente temsilcilerinden 'Türkiye bütün standartları yerine getirdi, bunu bize belgeledi ve bizi ikna etti. En kısa zamanda hareket başlar' şeklinde görüş alıyoruz" dedi.

Ela Quality Genel Müdürü Ufuk Gezgin de Türkiye'ye hangi ülkeden gelirse gelsin, bütün misafirler için Sağlık Bakanlığı talimatıyla hazırlığın tamamlandığını, herhangi bir semptom görülmesi hâlinde en yakın sağlık kuruluşuna transferin yapılacağını ifade etti.

FİYATLAR ARTMAYACAK

Turizmde hareketliliğin başlaması sebebiyle özellikle yerli turistte 'fiyat artar mı' endişesi başladı. Bu endişenin yersiz olduğunu söyleyen Ela Quality Genel Müdürü Ufuk Gezgin "Devlet haddinden fazlasını yaparak ayakta kalmamızı sağladı. Kısa çalışma ödeneğinden ücretsiz izne çıkarılana desteğe ve garantili finansmana kadar. Biz de bu süreçte hijyen ve yeni duruma uyum için yatırım yaptık, kapasite azalttık fakat fiyat artırmak imkânsız. Talebin düşük olduğu yerde yüksek fiyat mantıksız. Buna kalkışan da sonra geri çekmek durumunda kalacak" diye konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de "Salgınla alakalı otellerde birçok tedbir alınıyor ve yeni birçok maliyetler ekleniyor ama bu maliyetlerin hiçbiri bu sene hiçbir otelimizde fiyatlara yansımayacak. Bunu biliyorum. Covid-19 öncesinde fiyatlarımız neyse, onlara sadık kalabilmeye çalışıyoruz" dedi.

AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK

Avrupa'da odaların 15 metrekare olduğunu, Türkiye'de en küçüğünün 40 metrekare olduğunu ifade eden Ufuk Gezgin "Otelimizde göl evleri var. Müstakil havuzlu. Otelimiz 110 dönüm üzerine kurulu ve 10 havuz var. Hiç kimse ile karşılaşmadan tatil yapmak mümkün. Bu şekilde birçok otel var. Çocuk kulüpleri ve sahillerimizle çok avantajlıyız" diye konuştu.

YENİ HER ŞEY DÂHİLLE GIDA İSRAFI AZALACAK

Salgın döneminin en fazla etkilenen sektörü kuşkusuz turizm. Ancak bu olumsuz etkinin bile olumlu yönleri var. Bunlardan biri tabiatın daha az kirletilmesi ve israfın azalması oldu. Bu faydalara dikkat çeken Ela Quality Genel Müdürü Ufuk Gezgin "Bu yıl tabiat kendine geldi. Ben önümüzdeki 20 yılı kurtardığımızı düşünüyorum. Uçakların, transfer araçlarının yaydığı karbonmonoksit, çarşafların, havluların yıkanmasıyla kirlenen su azaldı" dedi. Her şey dâhil konseptinin Türkiye'nin tercihinde önemli payı olduğunu, bunun yok olmayacağını ancak şekil değiştireceğini söyleyen Gezgin "Yiyecekler görevlilerimiz tarafından servis edilecek. Bu da tabakların yenemeyecek kadar doldurulmasını önleyip israfı azaltacaktır" dedi.

ALMANYA'YI BEKLİYORUZ

Başta Almanya ile uçuşların açılmasının sahil bölgelerinde, resort otellerine büyük katkı sağlayacağını, online ortamda yaptığı basın toplantısında ifade eden Müberra Eresin "Şehir otelleri için de Orta Doğu, Uzak Doğu, Romanya, Bulgaristan, Balkan ülkeleri, Polonya, Ukrayna, KKTC gibi pazarların temmuzda açılmasını bekliyoruz. Şu an hedef koymuyoruz. Bütün mesele ayakta kalabilmek. Tabii insan hayatı, endişelerimizin merkezinde" diye konuştu. 15 Haziran itibarıyla dış turizmin başlayacağını, Kurban Bayramı'nda ise otellerin tamamen hazır olacağını söyleyen Eresin "Turizm algısı bu dönemde değişebilir. Turizm sadece kıyı şeridi değildir. Tarih, kültür, gastronomi gibi alanlarda da algı yoğunluğu oluşmalı. Bütün dünya insanları evinde çok sıkıldı. Artık yakın da olsa tatil yapmak istiyorlar" diye konuştu. Sektörün kalifiye elemanını kaybetmek istemediğini de söyleyen Eresin, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ettiklerini dile getirdi.