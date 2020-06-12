Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin düzenlediği etkinlikte konuşan Dağlıoğlu, Türkiye’nin özel teşvikler yoluyla katma değeri yüksek üretimi desteklediğini ve bu sayede Türk imalat sektörünün son 15 yılda 40 milyar dolar civarında doğrudan yabancı yatırım çektiğini söyledi. Türkiye’nin küresel değer zincirlerine katılımında lojistiğin kilit rol oynadığını belirten Dağlıoğlu “Bu sebeple Türkiye, son 17 yılda ulaşım altyapısına önemli yatırımlar yaparak yurt içi ve yurt dışı ulaşım bağlantılarını güçlendirmiştir. Türkiye’nin jeostratejik konumu, uluslararası şirketlerin üretim ve yönetim faaliyetlerini konumlandırmaları için de eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu yönüyle Türkiye, kaynak ve hedef pazarlara yakın olmak isteyen şirketler için cazip avantajların yanı sıra çok sayıda bölgesel pazara da kolay ve verimli erişim imkânı sunmaktadır” diye konuştu.