Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lerin koronavirüs sebebiyle yaşadığı pazarlama sıkıntısını minimalize etmek üzere üç ayrı dijital pazarlama paketini kullanıma sunduklarını anlatan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül “Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları paketlerimiz ile etkin destek ve hizmetlerle KOBİ’lerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırmalarına katkı sağlıyoruz. Üstelik bu süreçte reklam yayınlamaya başlayan işletmelerin hesaplarına 45 gün içerisinde ilave 150 TL’ye kadar hediye reklam bütçesi de yüklenecek. Haziran sonuna kadar ücretsiz kullanılabilen reklam paketleri cazip çözümler sağlıyor” diye konuştu.