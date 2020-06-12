Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu dönem, küresel ticarette çarkların yeniden dönmesi adına kritik önem arz ediyor. Endüstriyel kilit sektöründe 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren Mesan Kilit’in Global Satış Direktörü Hasan Eğin, salgın sürecinde en çok etkilenen ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri olduğunu belirterek “Salgında Çin’den sonra merkezin Avrupa olması mevcut ihracatımızı olumsuz etkiledi ancak buna rağmen ilk çeyrekte yerimizde saymadık ve yüzde 22,5’lik büyümede yüzde 7 ihracat payı elde ettik” dedi. Salgın sürecinin dünya için tedarik zincirlerinde kırılma yaşanacağı anlamı taşıdığını anlatan Eğin “Çin endeksli Uzak Doğu tedarik zincirinin yapısı değişecek. Amerika pazarından bunun sinyallerini alıyoruz. Türkiye için bu olumlu sinyaller Avrupa’ya da yansıyacaktır. Doğru strateji belirlersek Türk firmaları daha fazla ülkeye ihracat yapma imkânı bulacak” şeklinde konuştu. Eğin, şöyle devam etti: Hijyenin hayatımızın yeni standardı olacağı bilinci ile antibakteriyel ürünlere yeniden hız veriyoruz. Bu yıl içinde yaklaşık 2 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Bu yıl büyüme hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik. Salgın, küresel ticarette iş yapma rutinini de değiştirdi. Kataloglarımız dijitalleşiyor, 3D platformalar üzerinde yatırım planlarımız hazır. 2021 ve sonrasında iş dünyasını daha dijitalleşmiş bir iş hayatı bekliyor.