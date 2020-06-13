Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan incelemelerde 69 firmaya ait 136 parti ürün tespit edildi. Buna göre kırmızı biber ile çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolata, enerji içeceği, takviye edici gıda ve kahvede ilaç etken maddesi bulundu. Bazı etlerle et ürünlerinde eşek eti ve baş etine rastlanırken, süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu tespit edildi. Ayrıca alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol, ballarda fruktoz ve glikoz şurubuna rastlandı. Bazı firmaların marka değiştirip tağşişe devam ettiği de hatırlatılıyor.