Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Favipiravir isimli ilacın ruhsatlandırma aşamasına geldiğini söyledi. Bakan Varank, şu bilgileri verdi: Türk hekimlerinin Covid-19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanlarımız, İstanbul Medipol Üniversitesinden Mustafa Güzel hocamızın liderliğinde geliştirdi. Atabay İlaç firması da bu ürünün ticarileşmesi için altyapısını kullandırdı. Yerli ve millî olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Sağlık Bakanı’mız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye’de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkânı var.
Covid-19’a karşı 'ilk yerli sentez ilaç'
13.06.2020 - 04:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ‘’TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu’’ çatısı altındaki bilim insanları tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı.
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710643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/710643.aspx
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