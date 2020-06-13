Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle artan e-Ticaret satışları, Türkiye’nin ihracatında da önemli bir kapı olma yolunda... e-Ticaret satışlarının en fazla artış gösterdiği pazarların başında, salgından en fazla etkilenen ve sokak olaylarının giderek tırmandığı ABD geliyor. Bu ülkede e-Ticaret satışlarının patladığını belirten Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu; Türkiye ile ABD arasında da bu hattın önemli pay almaya başladığını vurguladı. Tüketicilerin evlerinden çıkmayarak ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamayı tercih ettiklerini gözlemlediklerini belirten Terzioğlu “ABD'nin perakende sektörünün büyüklüğü 5,7 trilyon doları buluyor. Bunun içinde e-Ticaret’in payının 700 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor” dedi.

TEKSTİL VE GIDA

e-Ticaret kanalıyla bu dönemde ABD’ye en fazla ihraç edilen ürünlerin başında zeytinyağı, ev tekstili ve hazır giyimin geldiğini kaydeden Terzioğlu "Amerika'da zeytinyağı tüketimi çok arttı. Akdeniz mutfağında kullanıldığı gibi zeytinyağı kullanılıyor. 2019 yılında 1,3 milyar dolarlık zeytinyağı ithalatları oldu. Türkiye, yüzde 4 pazar payı ile dördüncü büyük tedarikçi konumunda. Hazır giyimde ise pamuklu ürünlere büyük talep var. Türk firmaların önünde bu sektörde büyük fırsat bulunuyor" diye konuştu.

ABD’li ithalatçı firmaların en önemli özelliklerinden birinin büyük miktarlarda sipariş vermeleri olduğunun altını çizen Terzioğlu, ABD’ye ihracat yapmak isteyen Türk firmaların bunu göz ardı etmemeleri ve buna göre yapılanmaları gerektiğini vurguladı. Terzioğlu "İlk defa çalışmaya başladıkları bir firmaya 10 bin parça sipariş veren ABD'li şirket, siparişini daha sonra 100 bin parçaya çıkarıyor. ABD’li firmalar çalışacakları partnerlerinin bu siparişleri karşılayacak güce sahip olmalarını ve taleplerini zamanında teslim etmelerini istiyorlar" şeklinde konuştu.

AÇIK İŞ BİRLİĞİ

Washington, Oregon, Alaska, Idaho, Wyoming, Montana ve Kuzey California’da örgütlü olan Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını da hatırlatan Terzioğlu, bu kuruluşun söz konusu eyaletlerdeki ithalatçı firmalarla yakın ilişki içinde olduğunu vurguladı. Terzioğlu, ABD’ye ihracat yapmak isteyen firmalara her türlü konuda yardıma hazır olduklarını dile getirdi.