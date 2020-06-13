Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı "Alışverişler normale dönmeye başladı. Talebi karşılamak adına üretimlerimiz aralıksız devam ederken, mağazalarımızda yoğun bir müşteri trafiği göze çarpıyor. 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar yükselebiliyor" dedi. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise "Satışlarımız geçtiğimiz aya göre yüzde 50 arttı. İç pazarda 50 milyar liraya ulaştık" diye konuştu. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da, evlerini yeniden dekore etmek isteyenlerin de mağazalarda yoğunluk oluşturduğunu dile getirerek, "Rahat sandalye ve masa bakan çok, bunun sebebi işlerin artık eve taşınması. Geçen hafta, son 10 yılın en yoğun hafta sonunu yaşadık" açıklamasında bulundu.