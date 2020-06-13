Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının yüzde 0,64’le başlattığı düşük faiz ve 180 aylık uzun vadeli konut edindirme kampanyaları sektöre yayılmaya devam ediyor. Birçok firma gayrimenkul sektöründe oluşan olumlu havanın etkisiyle, daha uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunmaya başladı. Kalyon Holding’in gayrimenkul sektöründeki şirketi Kalyon Gayrimenkul, markalı konut sektöründeki ilk projesi Nevbahar Üsküdar’da vade oranını yüzde 0,56’ya çekti. Lansmanı yaklaşık sekiz ay önce gerçekleşen projede bahçeli ve teraslı evlerin satışına başlandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Kamu bankalarının ve Emlak Konut GYO’nun öncülüğünde hayata geçen destek paketleri gayrimenkul sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanmasını sağladı. Kalyon Gayrimenkul olarak biz de bu seferberliğe bütün gücümüzle destek veriyoruz” dedi.

EN DÜŞÜK VADEYİ VERİYOR

Kalyoncu “Bugün piyasaya baktığımızda, tüketiciye en düşük vade oranını sunan markalı konut üreticileri arasında Kalyon Gayrimenkul olarak biz varız. 120 ayda vade oranımızı, 1 milyon TL’ye kadar olan tutar için yüzde 0,56’ya kadar çektik. 1 milyon TL’nin üzerinde ise yine sektör ortalamasının 30 baz puan altında, yüzde 0,66’lık bir vade oranı sunuyoruz. Bunun yanında dileyen müşterilerimiz de 750 bin TL’ye kadar yüzde 0,64, 12 ay ödemesiz vade farkını kullanabiliyor” açıklamasını yaptı.

BEYKOZ’DA YENİ PROJE

Nevbahar Üsküdar’da teslimin Aralık 2020’de yapılacağını belirten Kalyoncu, Kalyon Holding’in merkezinin de Kavacık’tan Üsküdar’a; Nevçarşı ofislerine taşınacağını kaydetti. Şirketin yeni yatırımının adresi ise Beykoz olacak. Kalyoncu “Beykoz’un semt dokusuna uygun karma bir proje planlıyoruz. Beykoz’la ilgili çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 2021’in ikinci çeyreği itibarıyla ön satışa başlamak” ifadelerini kullandı.