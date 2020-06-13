Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticket Restaurant Edenred’in gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları” araştırmasına göre, çalışanların yüzde 22,9’u bu düzenden çok memnun, yüzde 24’ü de memnun olduğunu belirtirken, yüzde 32,4’ü bazı yönlerden iyi bazı yönlerdense kötü olduğunu bildirdi. Ankete göre çalışanların yüzde 12,1’i ise evden çalışmaktan “nefret ettiğini” dile getirdi. Türkiye genelinde 1.215 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 40,7’si 7/24 çalışıyor gibi hissettiğini söylerken, yüzde 39,9’u ise çocuklar ve diğer aile üyeleriyle işe konsantre olamamaktan şikâyetçi. Evden çalışma sisteminin en mutlu eden kazanımlarının başında ise yüzde 75,1 oranıyla işe gitmek için yolda ve trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmamak geliyor. Ankete katılanların yüzde 72’si evde pijamayla bile çalışabilmekten memnun olduğunu belirtirken, yüzde 61,8’i mola saatlerini aileleriyle geçirmekten, yüzde 55,5’i de teknolojiyi daha verimli kullanmaktan memnun olduğunu bildirdi.