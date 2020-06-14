Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahteciliğe rastlanan ürünlerin başında ise sızma zeytinyağı geliyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci "Covid-19 salgınıyla son zamanlarda üretici kılığında sahtekârlar türedi. Bunların en çok rahat hareket ettikleri mecra, internet ortamları. Belirli bir adresleri ve firmaları bulunmayan bu kişiler, 5 litrelik sızma zeytinyağını 80 liraya satıyorlar. Bu ürünler gerçek zeytinyağı değildir. Beş kilogramlık bir teneke sızma zeytinyağının bize maliyeti 120 lira. Piyasada 130-150 liranın altında 'sızma' adıyla satılan zeytinyağına lütfen tüketicilerimiz itibar etmesin. Bunlar, genelde bitkisel yağların içinde en ucuz olan birtakım yağlarla karıştırılarak ve içine zeytinyağı esansı, zeytinyağı rengi gibi kimyevi maddelerle karıştırılarak piyasaya sürülmekte. Tarım müdürlükleri sabit mekânlarda sahte zeytinyağı satanların önüne geçiyor ancak internet ortamında bu çok mümkün olmuyor. Tüketicinin, internetten zeytinyağı alırken çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulundu.