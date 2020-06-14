Bugün itibarıyla küresel rüzgâr enerjisi kurulu gücü 651 gigavata ulaşarak, toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 6 pay alıyor. Küresel ölçekte rüzgâr enerjisi teknolojilerine yatırım tutarı ise 99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin ise birçok yerinde 2019 itibarıyla, 3 bin 285 türbin dikili bulunuyor. 198 santralde, toplamda 8 bin 56 megavat seviyesinde kurulu güç, Türkiye'de enerji sistemine kazandırıldı. Bu alandaki yatırımlar önümüzdeki süreçte de hızla devam edecek.
3 bin 285 rüzgâr gülümüz dönüyor
14.06.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında ülkelerin alternatif enerji arayışıyla rüzgâr enerjisi, küresel elektrik üretiminin parçası haline geldi.
Etiketler : rüzgar enerjisi,
710857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/710857.aspx
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