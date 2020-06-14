Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün itibarıyla küresel rüzgâr enerjisi kurulu gücü 651 gigavata ulaşarak, toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 6 pay alıyor. Küresel ölçekte rüzgâr enerjisi teknolojilerine yatırım tutarı ise 99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin ise birçok yerinde 2019 itibarıyla, 3 bin 285 türbin dikili bulunuyor. 198 santralde, toplamda 8 bin 56 megavat seviyesinde kurulu güç, Türkiye'de enerji sistemine kazandırıldı. Bu alandaki yatırımlar önümüzdeki süreçte de hızla devam edecek.