Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan projesinde proje toplam 127 bin metrekare üzerinde yükseliyor. Yatay mimari ile dikkat çeken karma projede 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkânı ve 896 araçlık otopark yer alıyor. Üç katlı olarak tasarlanan binalarda ayrıca -7 kat bulunuyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklükleri ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

MAĞAZALAR SATIŞA ÇIKIYOR

Torkam E5’in Transfer Merkezi Cadde Dükkânlarının geçen sene yapılan açık artırmada büyük bir talep görerek 102 adedinin satıldığını kaydeden Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “Yatırımcılarımız bir yıldan az sürede içerisinde yüzde 50 ye yakın prim kazancı elde ettiler” diye konuştu. Metro durağına yakın E5 cepheli dükkânların ise 19 Temmuz’da açık artırma usulüyle satışa çıkacağını belirten Dereli “Burada projeye özel Metro durağı bulunacak. Günlük milyonlarca kişinin önünden geçtiği, 700 bin kişinin ise projenin içinden geçmesi öngörülen projemizin ticari üniteleri alıcılarına yüksek kazanç sunacak. Açık artırmada başlangıç fiyatı 470 bin lira olarak belirlenen dükkânları herhangi bir banka garantisi istemeden 48 ay sıfır faiz fırsatıyla yatırımcılara sunacağız. Cadde ve Metro’da yer alan ticari ünitelerimize yatırım yapanlar çok karlı çıkacak” diye konuştu. Projede teslimlerin ise 2021’in Nisan ayında yapılması planlanıyor.