Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

İlk hafta 3,5 milyar cironun elde edildiği kampanyada satışlar katlanarak artıyor. Faizlerin tarihî dip seviyelere indiği kampanyada dün itibariyle 4.710 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşirken, 5 milyar 650 milyon lira da ciro elde edildi. Yaklaşık 10 bin konut için 2 Haziran’da başlayan tarihî kampanya kapsamında olan firmalardan konut alanlara yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yüzde 5 peşinat ve 180 ay vade imkânının bulunduğu ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasında ödemeler ise iki yıl sonra başlıyor. Kampanya kapsamında yer alan projelerin 15 tanesini hemen teslim projeler oluşturuyor. Faiz oranları ise şirket ve daire tipine göre yüzde 0,69 ila 0,79 arasında değişiyor.