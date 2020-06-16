Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Türkiye, "İstihdam Kalkanı Paketi" ile part time (yarı zamanlı) çalışma konusunda yeni bir döneme giriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, özellikle gençler ve kadınlardan büyük talep olduğunu açıklamasının ardından, Türkiye’deki "part time" çalışma oranları gündeme geldi. Verilere göre, "part time" çalışmanın en yüksek olduğu işletmeler, 20’nin üzerinde personel çalıştıranlar... 2 ila 9 çalışan bulunan iş yerlerinin yüzde 6,9’u, 10 ila 19 kişi istihdam eden iş yerlerinin yüzde 13,4’ü, 20’nin üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinin ise yüzde 17,6’sı, "part time" mesaiyi tercih ediyor. Yarı zamanlı çalışma yapan işyeri oranı, bütün Türkiye’de yüzde 8’i aşmış durumda.

¥ 2 ila 9 çalışanı olan iş yerleri içinde yarı zamanlı çalışma oranı en yüksek sektör "eğitim" oldu. Bu sektörde her dört iş yerinden bir tanesinin "part time" çalışanı bulunuyor.

¥ 10 ila 19 personel çalıştıran iş yerleri içinde yarı zamanlı çalıştırma oranı en yüksek sektör "kültür, sanat, eğlence ve spor’" oldu.

¥ 20 ve daha fazla istihdamlı iş yerleri içinde ise en yüksek sektör "sağlık" olarak dikkat çekiyor. Bu sektörde de iş yerlerinin yaklaşık yarısı, "part time" çalıştırma düzeninde...

¥ Türkiye'de "part time" çalışmayı en az madencilik sektörü tercih ediyor.

"Part time" çalışma Türkiye’de her geçen gün artıyor. 2018'de yüzde 7 olan oran, 2019'da yüzde 8,2’ye yükseldi. AB üyesi ülkelerde bu oranın yüzde 18’lerde olduğu belirtilirken, Hollanda'da nüfusun yarıdan fazlası, İsviçre'de ise yaklaşık yüzde 40'ı "part time" çalışıyor.