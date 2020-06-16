Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu "Üretilen ilk tren setinin tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre. Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu" diye konuştu.