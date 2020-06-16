Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.
Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.
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Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın yaşanabileceğine ilişkin endişelerle artan dolar talebi sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, yeni güne 6,83 TL'den başladı.
Euro/TL ise 7,74 TL'de yer alıyor.
Etiketler : dolar,euro,son durum,