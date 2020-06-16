Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni finansal düzen için, en çok konuşulan konulardan birinin dijital merkez bankası paraları olduğunu söyleyen Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir'e göre Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri olacak. Yükselir, “Dijital para, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'ndaki en önemli maddelerden biri. 2020 yılında test çalışmalarına başlanması bekleniyor. Bu konuda ilk önemli adımlar Çin'de gerçekleşiyor. E-Yuan yavaş yavaş günlük hayatta Çin vatandaşlarının kullanımına sunulmaya başlandı. Biz de Türkiye olarak, bu dönüşümün öncülerinden biriyiz” açıklamasında bulundu.

“Dijital paramız, kripto paraların aksine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kontrolünde olacak” diyen Yükselir, “Ödeme sistemlerindeki düzenleyici yetkilerin TCMB'de toplanması ayrıca Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) merkez bankasının hakim hissedar olması, dijital para sürecinin hızlandırılacağı şeklinde yorumlanıyor. Dijital para ile birlikte, ekonomide olumlu yönde birçok değişiklik göreceğiz” diye konuştu.

Dijital paranın aslında paranın tam kontrolü anlamına geldiğini belirten Yükselir, “Şu an içinde yaşadığımız dönemde, maddi durumları müsait olmayan vatandaşlarımıza yardım birinci önceliğimiz. Tabi bu süreçte durumu istismar edenler de var. Dijital para sayesinde, harcamaların yalnızca temel ihtiyaç alanında yapılabileceğini sağlayacak sistemler kurabiliriz. Bunun yanında dijital paraya son kullanma tarihi ekleyebiliriz. Yalnızca salgın döneminde ve yalnızca temel ihtiyaçlar için harcanacak bir sistem kurduğumuzda, hem kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluruz hem de her bir vatandaşımız için gerekli yardımı sağlamış oluruz” açıklamasını yaptı.

“Türk lirası kullanımı artacak”

Yavuz Yükselir'e göre dijital para ülke olarak kendimize koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmemizde önemli bir unsur olacak. Yükselir; “Uzun bir süredir dış ticaretimizde TL'nin kullanım oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu konuda önemli bir mesafe aldık. Bu oranı daha da artırmak için finansal inovasyonlardan yardım alacağız. Dijital para bu konuda elimizi kuvvetlendirecek bir araç” açıklamasında bulundu.

“Hayatımızı kolaylaştıran yeni uygulamalarla karşılaşacağız”

Dijital para etrafında kurgulanacak bir çok uygulama olabileceğini söyleyen Yükselir, “Ülkemizi ziyaret eden turist sayısında önemli bir yerde olmamıza rağmen, turist başına harcamada istediğimiz seviyede değiliz. Ülkeye girişlerde zorunlu tutulacak ve son kullanma tarihi eklenecek dijital cüzdanlarla, turistlerde harcama isteğini arttırabiliriz. Bunun yanında dijital para aslında bir nevi finansal sistemde aracılık faaliyetini azaltma ve komisyonları düşürme anlamında önemli bir görev üstleniyor. Bugün bankaların mevduat ve kredi döngüsündeki aracılığı da dijital paranın yaygınlaşması ile değişebilir. Tasarruf sahiplerinin istediği şirket ya da sektöre direkt birikimlerini kredi olarak vermesinde, dijital para olarak verimliliği yüksek sistemler ortaya çıkarabiliriz” dedi.

“Dijital lira etrafındaki girişimlere yatırım yapacağız”

Daha önce Türk finansal teknoloji girişimlerine bireysel yatırım yaptığını söyleyen Yavuz Yükselir artık bundan sonra bu tür yatırımlara Yükselir Group çatısı altında devam edeceğini söyledi. Yavuz Yükselir: “Türkiye koronavirüs sonrası yeni finansal düzende öncü ülkelerden biri olacak. Finansal teknolojide yetişmiş insan kaynağımız var. Türkiye'de değişimi önceliklendiren ve katma değerli üretime öncülük eden bir yönetim anlayışı var. Biz de, hem bu vizyonu paylaşıyoruz, hem de bu alanda büyük fırsatlar görüyoruz” açıklamasında bulundu.