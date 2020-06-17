Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, pandemiden önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmanın bulunduğunu, bugün ise maske üreticisi şirketlerin sayısının binlerle ifade edildiğini söyledi. Eskişehir Sanayi Odasını ziyaretinde konuşan Büyükdede "Türkiye'de sanayicinin esnek yapısının ve hemen ayak uydurabilmesinin getirdiği bir sonuç bu... Çin ile rekabet edebilecek maske makineleri üretebilen sanayicilerimiz de oluşmuş oldu bu vesileyle. Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa, anında bunu üretebilecek esnekliği gösterebilecek bir sanayici altyapısına sahip. Ve dünyadaki diğer ülkeler aynı esnekliği gerçekleştiremediler. Bunu, Türkiye'nin bir gücü olarak görmek lazım" dedi. Solunum cihazlarında da ilk hedefe ulaşıldığını aktaran Büyükdede "Beş bin cihaza ulaşılmış durumda. Bununla ilgili bir tören de yapılacak. Brezilya’ya ciddi ihracatımız oldu. Türkiye burada da büyük bir başarıya imza attı" diye konuştu.