Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi nedeniyle hükümetin 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar evlerinde tadilat yapmaya başladı. En çok tadilat boya, badana ve balkonlara yapıldı. Nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, "Koronavirüs sürecinde evde geçirilen zamanın artması, evde bekleyen bakım ve onarım ihtiyaçlarını da gündeme taşıdı. Son 30 günlük satış grafiğimize baktığımızda, boya kategorsindeki ürünlerimizde yüzde 50'lik bir artış yaşandığını görüyoruz. Buna bağlı boya ekipmanları satışlarında da yüzde 50'lik bir artış söz konusu" diye konuştu.

SATIŞLAR KATLADI



Ozan Bük, normalleşme dönemine geçiş ile birlikte şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla yazlıkçılar yazlık evlerine giderken, taşınma planlarını erteleyenlerin de harekete geçtiğini söyledi. Bük, "1 Haziran'dan bu yana taşınma kolileri, koli bantları, vakumlu hurçların satışlarında yüzde 50'lik bir artış yaşanıyor" dedi. Online hizmet platform Armut'un verilerine göre, boya talebi mayısta bir önceki aya göre yüzde 124 arttı. Balkonunu kapatmak isteyen vatandaşın aynı dönemde talebi ise yüzde 181 olarak gerçekleşti. En çok talep alan hizmetlerin diğerleri ise sırasıyla, koltuk döşeme, sineklik, parke laminant döşeme, mutfak dolabı yapımı, fayans seramik döşeme ve PVC pencere kapı oldu. Ev tadilatlarına gelen taleplerin en çok geldiği illerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir öne çıktı. (Sabah)