Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, COVID-19 nedeniyle saç ekimi operasyonlarında alınan üst seviye güvenlik önlemlerini ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Ozon FUE yöntemi (Follicular Unit Extraction) faydalarını açıklayan Hanefi, 'Güvenli Saç Ekimi' dönemine vurgu yaptı.

''Güvenli Saç Ekimi' dönemi başlatılmış durumdadır''

Saç ekiminin ülkemizde en fazla talep edilen ve uygulanan estetik operasyonlarda biri olduğuna dikkat çeken Mehmet Hanifi Kutlar, ''Saç ekiminin ortalama 6 saat süren uzun bir operasyon olması ve saç ekimi ekibi ile hastanın yakın mesafe içinde olma zorunluluğu nedeniyle COVID-19'a karşı koruma sağlanması için alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Saç ekimi operasyonlarında 'Güvenli Saç Ekimi' dönemi başlatılmış durumdadır. Alınan önlemler arasında saç ekimi ekibi ile hastaya son 24 saat içinde COVID-19 testi kontrolü yapılması, son derece sterilize bir ortamda, özel koruma sağlayan kıyafetler giyilmesi, yüksek koruma sağlayan maske uygulaması gibi önlemler yer almaktadır'' dedi.

Saç ekimi operasyonlarında Ozon FUE güvencesi

Ozon FUE yöntemi ve faydaları hakkında bilgi veren Kutlar, ''Ozon FUE, saç ekim sürecinin başarı oranını arttırmak ve özellikle sağlık problemleri olan hastalarımızın daha konforlu operasyonlar geçirmelerini ozon tedavisi ve ozon PRP uygulamalarıyla desteklenmiş bir saç ekim uygulamasıdır. Faydaları ise şöyle: Kandaki oksijen miktarını arttırdığı için saç köklerinin daha iyi beslenmesine yardımcı olur. Cildi yenileyen etkisi sayesinde donör ve ekim alanının daha hızlı iyileşmesine olanak tanır. Operasyon sonrasında oluşabilecek dolaşım problemler riskini en aza indirir. Ekilen saç köklerinin daha sağlıklı ve güçlü uzamasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemin güçlendirecek etkiye sahip olduğundan virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucudur. Stres azaltıcı, rahatlatıcı etkisiyle stres kaynaklı saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur'' şeklinde konuştu.