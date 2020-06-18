Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, havalimanlarına 1-15 Haziran tarihleri arasında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2.904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 olduğunu kaydetti. Söz konusu tarihlerde Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 940 bin 648, dış hat yolcu trafiğinin ise 69 bin 489 olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, söz konusu dönemde toplam yolcu trafiğinin 1 milyon 10 bin 137 kişi olarak gerçekleştiğini ifade etti. İstanbul Havalimanı'nda 2.898 uçak, 214 bin 622 yolcu trafiği oluşurken, Antalya Havalimanı'nda ise 526 uçak, 38 bine yakın yolcu trafiği kayıtlara geçti.