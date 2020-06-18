Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bakanlık, pandemi sürecinin kadın girişimcilere etkisini ölçmeye başladı. İş yerlerinde ne gibi sorunların yaşandığı, çalışma ortamında değişikliklere gidilip gidilmediği, pandemi sonrası kaç çalışanla devam edildiği gibi detaylar kadın girişimcilerle paylaşılarak durum tespiti yapılacak. Tespit çalışması içerisinde girişimcilere, iş süreçlerinizde yaşanan en büyük aksaklığın ne olduğuyla ilgili, müşteri bulamama, nakit yetersizliği, üretimin aksaması, ödemelerin gecikmesi, tedarik zincirinde aksamalar, operasyonel sıkıntılar gibi konulardan birinin seçilmesi istendi. Çalışma kadın girişimcilere ait olan veya ortak olunan şirketleri kapsıyor.