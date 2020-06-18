Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sebebiyle evlenecek çiftler son dönemlerde kapalı salon yerine açık hava konseptlerine daha fazla ilgi duymaya başladı. İstanbul’da açık hava düğünlerinin maliyeti ise konseptine göre 10 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda evlenenlerin yüzde 50'si kır düğünü tercih ederken, şimdi bu oran 70'e kadar yükseldi. Kalan kesim de taahhütleri sebebiyle salonda olmak zorunda kaldı. 2021'de çok daha fazla açık alan talebi olacağı belirtiliyor.

Açık alanda hizmet veren düğün salonunun işletmecisi Ayşegül Uzun “Kapalı salonlarda havalandırma, sosyal mesafe gibi faktörler çok önemli. İki sandalye arasında 60 santimetre olması gerekiyor. Bu da sekiz kişilik masaya tekabül ediyor. Salonun alması gereken masa sayısının yüzde 40'ı azalacak gibi duruyor. Müzik akışında halay ve horon olmayacak. Dolayısıyla açık hava düğünleri daha çok rağbet görüyor. Pandemi döneminde davet mekanları çok güzel indirim ve kampanyalar yapıyorlar. Çiftler, hayallerindeki düğüne ulaşabilecek" dedi.