Yurt içinde ise piyasalar sakin seyrediyor. Dolar/TL, 18 Haziran 2020'ye 6,85 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,71 TL'de yer alıyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)
18.06.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? 18 Haziran 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,tl,
711813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711813.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER