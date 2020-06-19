Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda otomotiv endüstrisine çözümler sunan IFS Türkiye’nin genel müdür yardımcısı Göksel Sanbay “Uluslararası rekabet için süreçlerinizin ileri standartlara ulaşması gerekmektedir” dedi. Dijital dönüşümün iş süreçlerinde çevikliği artıracağını anlatan Sanbay, şöyle devam etti: AR-GE, üretim, kalite yönetimi gibi süreçlerde dijital dönüşüm aracılığıyla sağlanan ilerleme doğrudan ürün kalitesine yansır. Satış grafiğini yukarı taşımak ancak dijital dönüşümün sağladığı sürdürülebilir üretim ile mümkündür. Fikri ilk bulan değil en hızlı ve başarılı bir biçimde uygulayan kazanıyor. ‘Vakit nakittir’ fikrinden hareketle dijital dönüşümün sağladığı zaman tasarrufu şirketlerin kârlılığını en üst seviyeye taşıyor. Eskiden ‘üretebilirseniz satarsınız’ şeklinde işleyen endüstriler son 10 yılda, ‘Değişime ayak uydurursanız ayakta kalırsınız, değişime öncü olursanız pazarın lideri olursunuz’ yapısına evrildi. Otomotiv sektörü bunun çok güzel bir örneği. Bir girişimci elektrikli araba üretimi için yatırım yapıyor. Ürettiği markanın değeri 100 yıllık köklü şirketlerin değeriyle denk seviyeye geliyor. Bugün sektörün pekçok markası öncüler arasında olmaya, en azından bu duruma ayak uydurabilmeye çalışıyor.

OTOMASYON ARTACAK

Sosyal mesafeyle birlikte daha az mavi yaka ile üretim yapılma zorunluluğu olması durumunda üretim kapasitelerinin düşeceğini ifade eden Sanbay, bu durumda otomotiv üretiminde otomasyon-robot sistemlere daha çok yer verileceğini kaydetti.