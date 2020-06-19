Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor. Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.
Dolar/TL bu sabah 6,85 bandında yer alıyor.
Euro ise 7,68'den işlem görüyor.
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Küresel piyasalarda tedirginlik ve belirsizlik havası sürüyor. Pekin'de ve ABD'de yeni vaka sayılarındaki artış salgına ilişkin ikinci dalga endişelerini artırıyor.
Dolar/TL bu sabah 6,85 bandında yer alıyor.
Euro ise 7,68'den işlem görüyor.
Etiketler : dolar,euro,son durum,