Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANTALYA

Ziraat Bankası normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir “Destek Kredisi” ürünü hayata geçirdi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ziraat Bankasının işletmelere 1 milyondan 20 milyon liraya kadar kredi desteği sağlayacağını belirterek “3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kademeli dört kredi mevcut. Pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankasına başvurduklarında bu krediden yararlanabilecekler. İki kriter mevcut. Biri Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeleri olması lazım, ikincisi Ziraat Bankasının pos cihazlarını kullanmaları lazım” diye konuştu.

YABANCI TURİSTE TEST

Havalimanlarında öncelikle misafirlerin vücut sıcaklıklarının ölçüldüğünü kaydeden Ersoy, vücut sıcaklığı 37,8’in üzerinde olanlara ve semptomu bulunanlara hemen test yapıldığını vurguladı. Testin sonucu pozitif çıktığında konuğu hastaneye gönderdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: Hastanede doktorlar bu konuğun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Çok kritik bir durumda değilse konuğumuz otele gönderiliyor. Pozitif vakalar için otellerde izole edilmiş daireler, bloklar olacak, apartman daireleri şeklinde. Eğer tedavi aşamaları rezervasyon süresinden daha uzun sürerse bu durumda otellerimiz ücretsiz olarak konuklarımıza hizmet sunacak. Tur operatörlerine de bununla ilgili oteller bir taahhüt belgesi sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli olacak. Herhangi bir geri gönderme olmayacak.

ELLİ BÜYÜKELÇİ VE YABANCI GAZETECİLERE TÜRKİYE'NİN ALDIĞI TEDBİRLER ANLATILDI

Türkiye’de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazeteci, salgınla mücadelede aldığı tedbirleri yerinde görmek için Antalya’ya geldi. Etkinlikte büyükelçiler ile yabancı gazeteciler, uçaklardan havalimanına, otellerden sahillere ve havuzlara kadar her aşamayı tecrübe edecek ve görüntüleme imkânı bulacak. Avrupa’da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye’nin tanıtım görsellerini seyreden misafirlere sunum yapan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol “Yeniden Keşfet” sloganıyla yaptığı tanıtım aktivitesinin çok yerinde bir proje olduğunu kaydetti. Türkiye’ye gönül rahatlığıyla seyahat edilebileceğini gösterdiklerine dikkati çeken Varol “Türkiye’nin uçmak için en güvenli ülkelerden birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz” dedi.