Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefondan görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Almanya’ya gitmeleri talimatı verdiği öğrenildi.

Çavuşoğlu ve Ersoy önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirleri muhataplarına yerinde anlatacak. Her iki bakan da Türkiye’de bir turistin hastalanması durumunda tedavisinin karşılanacağını vurgulayacak ve bugüne kadar alınan tedbirler ile atılan adımlar aktarılacak. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Alman muhatabı ile önümüzdeki günlerde Türkiye’deki vaka sayıları ile ilgili bir görüşme yapması planlanıyor.

İLK OLUMLU ADIM

Öte yandan, Almanya’da salgın verileri bakımından tek yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün, ülkeye girişlerle 14 günlük ev karantinasına girmemek için koronavirüs testi kabul edilen ülkeler arasına Türkiye de eklemesi ilk olumlu adım olarak değerlendirildi. Bakan Çavuşoğlu’nun muhataplarıyla yapacağı görüşmede ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını isteyeceği de öğrenildi.