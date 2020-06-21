Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre geçen yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan sektör, pandemide de ihracatını sürdürdü. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki "Firmalarımızdan yurt dışından gelen ürün taleplerinin arttığını duyuyoruz, bu bize bu yılın sonuna gelmeden hatta önümüzdeki iki üç ay içerisinde ihracatımızın daha da artacağının sinyallerini veriyor. Mutfak ve ev eşyaları sektörümüze yönelik Meksika, Kolombiya ve Şili kapsamında düzenlediğimiz Sanal Ticaret Heyetimiz meyvelerini vermeye başladı. 3 Temmuz’a kadar 150’nin üzerinde bir görüşme sayısına ulaşacağız. Sanal heyet çalışmalarına, metaller sektörümüz için Körfez Ülkeleri, Özbekistan ve Kazakistan ile devam edeceğiz. Firmalarımız ile yabancı satın almacıları sürekli olarak buluşturacağımız, yılın 365 günü açık ve tüm alt sektörler için ayrı ayrı oluşturduğumuz web portal projesini de haziran sonunda açacağız" dedi.