Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs süreciyle birlikte 55 bin adet olması beklenen premium pazarının 45 bin adet seviyesinde yılı kapatabileceğini öngördüklerini aktaran Süslü “Kayıplar nisan ve mayıs aylarında yaşandı. Bundan sonraki dönemde pazarın daha canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep olarak, premium liginde pazar payımızı 4 puan artışla yüzde 10’a yükseltmeyi hedeliyoruz. Satış hedefimizi de pazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirdiğimizde, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemiye rağmen kırmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu. Süslü, Jeep’in 2022 marka vizyonu doğrultusunda, sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla premium pazarda 10 bin barajını aşan dördüncü marka olmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.