Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Pandemi ihracatı ciddi anlamda olumsuz etkilerken, bu süreçte firmalar sınır ötesi engelleri aşmak için ilginç yollara başvurdu. Bu firmalardan biri de Modanisa. 130 ülkeye ihracat yapan firma, sokağa çıkma yasağı olan ülkelerde ürünlerini un ve mercimek torbaları arasında tüketiciye ulaştırmayı başardı. Modanisa CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe pandemi ile birlikte online seyahatin yüzde 70 düştüğünü belirterek "Bu da ihracatı olumsuz etkiledi. Fransa'da satışlarımız yüzde 50, İngiltere'de yüzde 30 düştü. Türkiye'de ise mart ayında ilk vakanın görülmesi ile yüzde 40 düşüş yaşadık" dedi. Modanisa olarak kuruldukların günden bugüne kadar hep uçak ile taşıdıklarını dile getiren Türe, lojistik tarafında yaşadıkları sıkıntıları ise şöyle anlattı: Hava yollarının kriz sebebiyle yatan yolcu uçaklarını kiralayarak, koltukların üzerine Modanisa kolilerimizi bağladık. Koltuk üzeri bagajlardan uçakta koli koyulabilecek her yeri doldurarak ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı başardık. Ancak işimiz, ürünleri ilgili ülkeye ulaştırmakla bitmiyor. Tam ürünleri dağıtacakken ülkeler bir anda sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Bir gün değil, beş gün değil… Bu durum karşısında “Ne yapabiliriz?” diye düşündük ve un, mercimek gibi bakliyat kolilerinin arkalarına Modanisa kolilerini saklayarak dağıtım yapmak gibi bir çözüm bulduk. Şimdi de iade ürünleri tekrar Türkiye'ye getirmek için yeni bir operasyona başlıyoruz.

Normalleşme ile yurt dışı pazarının yeniden hareketlenmeye başladığını dile getiren Türe "Fransa, yeniden toparlanıyor. Orta Doğu ülkelerinde de normalleşme başladı. İki ayda 35 milyon dolar ihracat yaptık. Yüzde 20’nin altında biraz ama yine de çok iyi. Sene sonuna kadar eski talebi yakalamayı bekliyoruz. Hedefimiz sene sonuna kadar 200 milyon dolar ihracat" diye konuştu.