Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlardaki artış devam ediyor. Geçen yılın sonunda yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir enerji üretim payı bu yılın ilk beş ayında yüzde 66’ya kadar çıkarken güneş enerjisinin payı yüzde 3,5 seviyesine geldi. Bu alanda enerji tüketimleri yüksek olan zincir mağazalar da enerjide çevreci adımlar atmaya başladı. Perakende sektörü firması BİM de (BİM Birleşik Mağazalar AŞ) karbon ayak izini azaltmak yönünde örnek bir adım attı. BİM’in depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak. Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES (Güneş Enerjisi Santrali) sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM’in Batman deposunda gerçekleştirildi. Depo çatısının yüzde 30’luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin yüzde 70’i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bunun gerçekleşmesi için ilgili otoritelerle görüşmeler devam ediyor. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak.

BATMAN'DA BAŞLAYAN PROJEYLE KARBON SALINIMI AZALTILIYOR

BİM, bu projeyle hem karbon ayak izini azaltarak çevreyi korumayı hem de ülke ekonomisine katkı yapmayı hedefliyor. Batman’daki uygulamayla karbon salınımında senede 287,621 ton azalma olacağı ve etkinin 4.600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceği ölçülüyor.