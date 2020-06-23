İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan, 7,71 liradan alınan euro ise 7,7120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,6960 liradan satılmıştı.