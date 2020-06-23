İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan, 7,71 liradan alınan euro ise 7,7120 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,6960 liradan satılmıştı.
Dolar-euro kuru ne kadar? (23 Haziran 2020 döviz fiyatları)
23.06.2020 - 09:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,8490 liradan, euro ise 7,7120 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz,
712956 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/712956.aspx
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