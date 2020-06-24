Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Covid-19 salgını ile mücadelede aldığı tedbirler sayesinde, normalleşme dönemine en hazır ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye Bankalar Birliğinin 63. Genel Kurul Toplantısında konuşan Bakan Abayrak "Türkiye'de genel anlamda bir karantina uygulanmaması, firmaların tam kapasitede olmasa bile üretimlerine, ihracata devam etmesi ve mayıstan itibaren normalleşmeye yönelik adımların atılmış olması, bugünkü olumlu tabloda etkili olmuştur. Devreye aldığımız tarihin en düşük maliyetli konut kredisi bugüne kadar 133 bin başvuruyu geçti. 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyar TL tahsis yapıldı. Üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni istihdam paketi da, önümüzdeki dönemde ekonomideki iyileşme sürecini destekleyecektir. Son bir kaç ayda özel bankalarımızın da katılmasıyla birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü şekilde görmeye başlıyoruz. Virüs kaynaklı yılın ikinci çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen, hazirana ilişkin öncü rakamlar, ekonomide toparlanmaya ve güvende iyileşmeye yönelik önemli pozitif işaretler veriyor. Haziran ayı ilk 21 günlük döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,6 artış gösterdi. Türkiye'nin bu süreçten 'V' şeklinde bir toparlanma ile çıkarak, potansiyel büyümesine yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

KABUK DEĞİŞTİRİN

Bankalara da çağrıda bulunan Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Sektörün kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden, ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz. Sırf kredi hedeflerini tutturmak için ihtiyacı olmayan müşterilere kredi vermemek lazım. Son dönemde bunlar kulağıma geliyor. Verdiğiniz kredilerin finansal istikrarımızı tehdit eden spekülatif faaliyetlerde de kullanılmaması konusunda titiz davranmalısınız. Şirketlerin teminatlarını değerleyen şirketler baskı altına alınmamalı. Onları yönlendirecek, bağımsızlıklarına zarar verecek hareketlerden kaçınılması gerekiyor. Uzun vadeli müşteri ilişkilerine odaklanın, bu salgın günlerinde kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlayın, sebep olmadan ticari kredileri vadesinden önce geri çağırmayın, firmaların likidite yönetimini zorlaştırmayın, ekonomik aktiviteye zarar vermeyin, üretimi ve kalkınmayı destekleyin. Şirketler yaşayacak ki sizler, sizler yaşayacaksınız ki ekonomi yaşasın.

Şirket sahipleri de hassas davransın

∂ Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın "Bankalar olarak üç bilançoya önem veriyoruz; müşterilerimizin, bankalarımızın ve ülkemizin... Bunlar içinden birini seçeceksek, küçük hesaplarla uğraşmadan ülke bilançosunu tercih edeceğimiz konusunda herkes emin olmalıdır" dedi. Firma sahipleri ve ortaklarının da, kendi kişisel bilançoları ile firmalarının bilançolarında aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini savunan Aydın "Ülkesi olmayanın, bankası ya da müşterisi de olmaz. Biz faaliyetlerimizi bu yönde sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevduat 3 trilyon krediler 3,2 trilyon

∂ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, 16 Mart'tan başlayarak 50'ye yakın tedbiri hayata geçirdiklerini belirterek "Salgın, bankalarıın ekonomi içinde ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösterdi" dedi. Türkiye'nin mücadelede kaydettiği gelişmelerin, sağlık ve ekonomide ülkeyi pozitif ayrıştırdığını ve geleceğe umutla bakılmasını sağladığını belirten Akben "Sektörün kredi hacmi bir yılda yüzde 26,5 artışla 3,2 trilyon TL seviyesine ulaştı. Mevduat hacmi de yüzde 31,4 artışla, altın dahil 3 trilyon TL'ye yükseldi" diye konuştu.