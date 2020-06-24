Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Nisan ayında ihracata kullanılan kredilerin oranı yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi. Gülle, "Bugün itibarıyla, Haziran ayının 23'üncü gününe kadar olan ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak, yüzde 34,3 gibi ciddi bir artış yakaladı" ifadesini kullandı.