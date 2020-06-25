Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit tuttu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir."
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, kademeli normalleşme adımlarıyla mayıstan itibaren toparlanmanın başladığı görülmektedir."