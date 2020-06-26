Konuyla ilgili video konferansta konuşan Erdal Bahçıvan, "Dünyada Çin, Güney Kore, Almanya gibi örnekler açıkça gösteriyor. Bu ülkelerdeki kalkınma bankalarının aktif büyüklükleri, ülkelerin GSYH’sinin yüzde 15-18’i arasında... Yine aynı ülke kalkınma bankalarının dağıttıkları krediler, ülke GSYH’lerinin yüzde 10-13’ü oranında... Sermayesi güçlü, proje finansmanı modeli ile büyük yatırımları fonlayan ve gerektiğinde ortak olabilen, ucuz ve uzun vadeli finansman sunan bir kalkınma bankacılığı modeli, ülkemiz için de hayati öneme sahip. Bu, uluslararası rekabet gücümüzü artıcak" şeklinde konuştu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da şunları söyledi: 18 milyar TL’lik, 10 yıla kadar vadeli Yatırıma Destek Kredisi ile, yatırımcıyı faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyacağız. Pandemi sebebiyle işletme sermayesi eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalarımız sürüyor.
'Ucuz ve uzun vadeli krediyle hız kazanırız'
26.06.2020 - 02:34 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sürdürülebilir ekonomik kalkınmada bankacılık ve reel sektör ilişkilerinin önemine dikkat çekerek "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ülkemiz ekonomisinin geleceğine dair çok güzel hayalleri olan sanayicilerimizin, yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri içeren yatırım projelerine ortak olarak, örnek teşkil ediyor" dedi.
Etiketler : İstanbul Sanayi Odası,erdaşl bahçıvan,
713659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713659.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER