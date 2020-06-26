Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili video konferansta konuşan Erdal Bahçıvan, "Dünyada Çin, Güney Kore, Almanya gibi örnekler açıkça gösteriyor. Bu ülkelerdeki kalkınma bankalarının aktif büyüklükleri, ülkelerin GSYH’sinin yüzde 15-18’i arasında... Yine aynı ülke kalkınma bankalarının dağıttıkları krediler, ülke GSYH’lerinin yüzde 10-13’ü oranında... Sermayesi güçlü, proje finansmanı modeli ile büyük yatırımları fonlayan ve gerektiğinde ortak olabilen, ucuz ve uzun vadeli finansman sunan bir kalkınma bankacılığı modeli, ülkemiz için de hayati öneme sahip. Bu, uluslararası rekabet gücümüzü artıcak" şeklinde konuştu. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop da şunları söyledi: 18 milyar TL’lik, 10 yıla kadar vadeli Yatırıma Destek Kredisi ile, yatırımcıyı faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı koruyacağız. Pandemi sebebiyle işletme sermayesi eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalarımız sürüyor.