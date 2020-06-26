Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Getirilen yeni tedbirler doğrultusunda;

¥ 10 ve üstü personel çalışan iş yerlerinde, Covid-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilecek.

¥ Personelin, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacak.

¥ Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecek.

¥ Personel, kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takacak, maske kirlendikçe değiştirecek.

¥ Müşteri ile en az bir metre fiziki mesafe korunacak. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda yüz koruyucu da kullanılacak.

¥ Personel, dinlenme ve yemek alanlarında da en az bir metrelik fiziki mesafeyi korumalı, maske takmayı sürdürmeli, kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalı.