Getirilen yeni tedbirler doğrultusunda;
¥ 10 ve üstü personel çalışan iş yerlerinde, Covid-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilecek.
¥ Personelin, Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanacak.
¥ Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecek.
¥ Personel, kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takacak, maske kirlendikçe değiştirecek.
¥ Müşteri ile en az bir metre fiziki mesafe korunacak. Müşteriye ürünün tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda yüz koruyucu da kullanılacak.
¥ Personel, dinlenme ve yemek alanlarında da en az bir metrelik fiziki mesafeyi korumalı, maske takmayı sürdürmeli, kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalı.
İş yerleri için 'Covid-19'dan sorumlu personel şartı geldi
Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellendi.
Getirilen yeni tedbirler doğrultusunda;
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