Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle katıldığı topaltıda, enerji verimliliği konusunda 21 şehirde üç bin kişiyle salgın öncesinde yüz yüze araştırma yapıldığını ifade etti. Bakan Dönmez, şunları anlattı:

Enerji verimliliği bilinç endeksini 200 üzerinden 157,7 olarak tespit ettik. Bu değer, kamuoyunun orta-üst seviye bilinç düzeyinde olduğunu gösteriyor. Bilgi endeksi ise 177,9 çıktı. Bu değer de yüksek-alt seviyede olduğumuzu gösteriyor. Davranış endeksi ise 137,5 çıktı. Yani bilgi ve bilincin davranışa evrilmesi konusunda diğer iki sonuca göre biraz gerideyiz. Enerji verimliliğini biliyoruz, farkındayız ancak uygulamaya geçişte istenen seviyenin yakalanmadığını görüyoruz. Enerji verimliliği, gelişim gösterebileceğimiz bir alan olarak öne çıkıyor. Bugün yerli ve yenilenebilir enerji kullanımında her 1 puanlık artış, yaklaşık 100 milyon dolarlık enerji ithalatına engel oluyor. Bu, işin üretim boyutu. Verimlilik boyutunun getirisi daha fazla. Önemli olan, verimlilik eylemlerini günlük pratiklerimizin parçası hâline getirmek.