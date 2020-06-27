Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Dijital Anadolu Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Simone Kaslowski "Gelecek dönem, kaynakların daha güvenilir bölgelerden ve firmalardan temin edilebilmesi adına, daha fazla maliyetlere rıza gösterilecek bir dönem olacak. Türkiye açısından ise bulunduğumuz bölgenin Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle, güvenilir bir kaynak olabileceğimizi ortaya koyuyoruz. Ayrıca altyapımız, genç nüfusumuz, AR-GE'ye yatkınlığımız bizim güçlü yanlarımız... Önümüzdeki dönemde Avrupa ile olan ilişkilerimizi biraz daha sağlam temeller üzerine kurabilirsek, Gümrük Birliği anlaşmasının müzakerelerini tekrar başlatabilirsek, farklı sektörlere de Gümrük Birliği'ni açabilirsek, Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat olduğunu görüyoruz" dedi. Pandeminin tam olarak atlatılamasa da kontrol altına alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kaslowski "Önceden de evden ya da uzaktan çalışma yok değildi ancak salgınla birlikte genelleşti. Bu dönemde evden çalışarak birçok faaliyette etkin olunabileceği görüldü. Bu açıdan da çok ilginç bir deneyim oldu. Yeni normalde de muhtemelen evden çalışma sistemi, bir şekilde bazı iş kolları için önemli ölçüde kalıcı olacak" değerlendirmesinde bulundu.