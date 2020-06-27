Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "Türk özel sektörü, fabrikalardan ofislere koronaya geçit vermemeye kararlı. Maliyetlerine katlanarak, her türlü tedbiri alıyor. İş yerlerimizde alınan tedbirlerin sokakta da karşılık bulması hâlinde, salgının dünyadaki muhtemel dalgalarını başarıyla atlatacağız" dedi. İTO'nun meclis toplantısında konuşan Avdagiç; ertelenen talebin geri gelmesi için hükûmetin birçok tedbir aldığını, önümüzdeki 5-6 ay içinde toparlanmanın yönünün belirginleşeceğini ifade etti. Avdagiç "Dip dibe girecek kadar rahatlığa kapılırsak, ikinci ve üçüncü dalga kaçınılmaz olur. Çünkü koronavirüs bize 'fazla hayal kurmayın' mesajı veriyor" uyarısında bulundu.

Önümüzde çok önemli iki yıl olduğunu kaydeden Avdagiç, her şirketin kendi içinde yolculuğa çıkacağını, ihtiyaçlarını yeniden sorgulayacağını bildirdi. Bu sürede "tasarruf etmek, bu tasarrufla yatırım yapmak ve katma değerli ihracatla büyümek" konularının önemli olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti: Yeni normalde, firmalarımızın işletme içi kaynak dağılımını gözden geçirmeleri gerekiyor. Bütçelerimize bu gözle bakmaya başlamakta fayda var. Türkiye teknolojik yenilikleri hızlı şekilde kullanmada ve konvansiyonel üretimde önemli güce sahip. Bu iki imkânıyla, küresel pazarlardan daha fazla pay alabilecek durumda. Artık kronik hâle gelen dış ticaret açığımızı artık tamamen kapatabilecek ve artıya geçebilecek bir fırsatımız var.