Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buluşmada yer alan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov; Türk tarafının, turist akışını sürdürme ve tatile gelen turistlerin sağlık ve güvenliğini sağlama çabalarından etkilendiğini belirtti. Yerhov "Türkiye'de deniz ve güneş, her zaman olduğu gibi hoş ve gönül okşayıcı. Uçuşların yeniden başlaması ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili sürekli temas hâlinde çalışıyoruz" dedi. İngiliz hükûmeti de temmuz ayından itibaren 'hava köprüleri' aracılığıyla yurt dışı tatillerine izin vermeye hazırlanıyor. Gelecek hafta açıklanması beklenen güvenli ülkeler listesinde Türkiye’nin de olması bekleniyor. İlk aşamada Avrupa ülkeleri açılacak. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve güvenli olduğu düşünülen ülkeler için de Dışişleri Bakanlığının seyahat ikazlarını kaldıracağı öngörülüyor. İngilizler, 6 Temmuz'dan itibaren seyahat etmeye başlayacak. O günden önce İngiliz hükûmeti, ilgili ülkelerle karşılıklı seyahat rotalarında anlaşmaya varmayı planlıyor.