İstanbul Kapalıçarşı’da 385,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385,90 liradan, 2 bin 542 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 563 liradan, 352 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 356 liradan, 2 bin 484 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 504 liradan, bin 242 liradan alınan Yarım Ziynet bin 252 liradan ve 621 liradan alınan Çeyrek Ziynet 626 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
28.06.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,90 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın,fiyat,çeyrek,gram,altın fiyatları,
714241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714241.aspx
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