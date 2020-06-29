Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), satış sonrası sektörünün çatı kuruluşu olan ve 22 ülkeden 25 derneği temsil eden FIGIEFA’nın (International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) yeni anketinin sonuçlarını açıkladı. Avrupa’nın bütün ülkelerinden katılım sağlanan ankete göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının salgın sürecinde kısıtlama olmaksızın ticari faaliyetlerini sürdürdüğü, yüzde 40’ının işlerine kısmen devam ettiği, yüzde 1’inin de tamamen kapatılmaya zorlandığı belirlendi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Tamir hizmetleri ve yedek parça satışlarının önemli ölçüde azalma eğiliminde olduğunu ortaya koyan ankette, en önemli sıkıntının da nakit akışı olduğu vurgulandı. Anket sonuçlarını değerlendiren FIGIEFA Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Aslan “Bu da durumun ne kadar değişken ve dinamik olduğunu gösteriyor. Avrupa satış sonrası pazarlarında esecek rüzgârın yönü, Türkiye satış sonrası olarak bizlerin de rotasını belirleyecek. Avrupa ve Türkiye otomotiv satış sonrası pazarlarının ana sorunlarının örtüştüğünü, ülkeler bazında küçük farklılıklar oluştuğunu ancak işin özünde problemin üç ana kaynakta toplandığını görüyoruz. Bunları; hayatı idame ettirmek için gıda akışı ve sağlık tedbirleri, işi idame ettirmek için ürün ve nakit akışı ve yeni normalde çalışma şekillerindeki değişiklikler olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.